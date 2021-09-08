Tokyo2020

Paralimpik Oyunlarında ülkemizi başarıyla temsil eden Isparta'nın gururu Golbol Kadın Milli Takımımız sporcusu olimpiyat altın madalya sahibi Reyhan YILMAZ'ı çiçeklerle karşıladık.İl Müdürümüz Murat Gevrek bize yaşattığı gurur için sporcumuza teşekkür ederek, tarihi başarıdan dolayı bütün olimpiyat yıldızlarımızı kutladı.Sporcumuz Reyhan Yılmaz'ı Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürümüz Ahmet Taşdemir, Belediye Gençlik ve Spor Müdürlüğü idarecileri, İl Müdürlüğümüz antrenörleri, sporcularımız, gençlik ve spor ailesi ile birlikte şehir turu atarak SDÜ kavşağından Batıkent Mahallesindeki evine kadar eşlik ettik.