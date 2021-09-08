DUYURU METNİ

6 ay süreli 7 kişilik çalıştırılmak üzere Çevre Temizliği konulu program düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen kişiler, Covid-19 salgını nedeniyle İl Müdürlüğümüze gelmeden, başvuru tarihleri arasında www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

a)Kuruma kayıtlı işsiz olmak; TYP’yc başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

kapsamında sigortalı olmamalannı ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki

tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak

çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortalan SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalannda ve programa katılmalannda herhangi bir engel bulunmamaktadır.)

Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş

akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

b)18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

c)Emekli ve mahıl aylığ almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak

sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

d)Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibanyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğrim kurumunda öğcnci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğrim alanlar TYP’ye katılamaz.

c)Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lcrc Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir. Adres kontrolü, başvuru başlangıç tarihi aynı olan programlarda kişinin programa başvuru yaptığ tarihte; başvuruların yetersiz olması durumunda Kuruma kayıtlı işsizlerden Î1 Müdürlüğünce uygun görülen kişilerin gönderilmesi halinde ise gönderim tarihinde Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS)’den çekilen adres üzerinden yapılır.

f) Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere; ADNKS’de aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.

g) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Kamuoyuna önemle duyurur.

İSPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ÎL MÜDÜRLÜĞÜ