Isparta’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 1939 doğumlu Sezgin Şahin düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.Asri Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazına kahraman gazimizin ailesi başta olmak üzere Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, şehit yakınları, gazilerimiz ve vatandaşlar katıldı.Kahraman Gazimizin naaşı Asri Mezarlık’ta bulunan gaziler kabristanlığına defnedildi.Vali Seymenoğlu vefat eden kahraman gazimiz Sezgin Şahin’in tabutuna sarılan Türk Bayrağını ailesine teslim edilerek başsağlığı diledi.