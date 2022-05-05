2022 asfalt sezonu Modernevler Mahallesinden başladıModernevler Mahallesi Antalya Çevre Yolu arkasında kalan ve uzun yıllardır asfalt özlemi çeken 3126 sokakta asfalt çalışması başladı. 2022 yılının ilk asfalt sezonu Yeni Otogar altından açılan doğu bulvarından, Antalya Çevre Yolu üzerinde kalan ve 50 adet sitenin de kullandığı caddenin arkasındaki 1,5 km uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki yolda başlatılan çalışmayla açıldı.Isparta Belediyesi 2022 yılı asfalt sezonunu Modernevler Mahallesi’nden başlattı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinden bu yana 3 yıllık süreçte 240 kilometre asfalt döken Isparta Belediyesi, 2022 yılı sezonu için de asfalt çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda ilk çalışma Çünür Mahallesi’nden Antalya Çevre Yoluna doğru açılan ve trafiği önemli ölçüde rahatlatan doğu bulvarının son bulduğu çevre yolunun arkasındaki 50 sitenin de kullandığı 3126 sokakta başladı.Asfalt çalışması için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Modernevler Mahallesi Muhtarı Ebru Özbayrakçı, “Bu yol 142. Cadde çevre yolumuzun arkasındaki 3126 sokakta yer alıyor. Burası 50 sitemizin de kullandığı bir yoldu. Bu yoldan vatandaşlarımız oldukça muzdaripti. Çünür bağlantı yolunun 3216 sokağa bağlanmasıyla buradaki trafik 2-3’e katlandı. Bu yol yıllardır deforme olmuştu, soğuk asfalt vardı. Sayın Belediye Başkanımız 2022 yılının ilk asfalt sezonunu Modernevler’den başlattı. Yolumuza sıcak asfalt yapılıyor. Bu çalışmalar mahalle sakinlerimizin daha kaliteli bir yaşam sürmesi adına yapılıyor. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.