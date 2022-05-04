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Isparta Meydan AVM'de Murat Dalkılıç konser verdi
Isparta Meydan AVM'de Murat Dalkılıç konser verdi
ISPARTA
Tarih:
04.05.2022 11:01
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23 Nisan’da açılışı gerçekleştirilen Meydan AVM’de ilk konser düzenlendi
Isparta Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı organizasyona çok sayıda kişi katıldı.
Murat Dalkılıç konseri, Ispartalıların büyük beğenisini topladı.
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