Kent ve Başkan Dergisi’nin her yıl düzenlediği, tüm Türkiye ‘yi kapsayan Türkiye’nin en başarılı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları belirlendi .Ödül almaya hak kazanan belediye başkanları ile Türk Belediyeciliğinin ve yerel yönetimlerin gelişimi, güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve seçkin isimleri 19 Ağustos ‘ta Kayseri Ommer Otel’de ‘Kent ve Başkan 2022’ Ödül Töreninde bir aradaydı. Eğirdir Belediyesi olarak "Eğirdir Sıfır Atık Parkı" ile ödüle layık görüldü.Ödülü almaya Sayın Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün adına Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Erhan SAVRAN katıldı.Konuşmasında projemizin uygulama alanı kent içerisinde yer alan devlet demiryollarına ait atıl vaziyetteki alanı ( 6768 metrekare ) ve alan içinde kullanılmayan trenin tekrardan hayata geçmesi ve tren etrafındaki alanın atık malzemelerden oluşan (araba lastiği, eski telefon direkleri, teneke gibi atıklar kullanarak) kamelya, kentsel donatı elemanları, çocuk oyun grupları ve bitkilendirme ile çevre düzenlemesi yapılmasıdır. Projemiz atıkların değerlendirilmesi, tekrar kullanılması ve geri dönüşümü ile halkın çevre bilicinin gelişmesini hedeflemektedir şeklinde ifade etmiştir.