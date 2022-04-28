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Kazanan Isparta oldu Pembe Gülsuyu Kutuları Beraat Etti!

Isparta'nın Pembe Gülsuyu Kutuları Beraat Etti! Kazanan Isparta oldu...

Kazanan Isparta oldu Pembe Gülsuyu Kutuları Beraat Etti!
ISPARTA
G.Tarihi: 28.04.2022 00:38
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta'da, gül pembe rengi kullanılarak piyasaya sürülen gül suyu ürünleri bir süre önce mahkemelik olmuş, Gülbirlik'in kentteki önemli markalardan biri olan MCC Kozmetik ve İksir ArGe Kozmetik’e ait gül suyu ürünlerine karşı açtığı davada, ihtiyati toplatma kararı alınmıştı. Mahkeme, toplatılan ürünlerin içeriklerinin ardından, kutularının da marka temsilcilerine iadesine karar verdi.
Isparta'ya ilk defa 1888 yılında, Bulgar göçmeni Müftüzade İsmail Efendi tarafından, Bulgaristan'ın Kızanlık yöresinden getirilen gül fidanları, 100 yılı aşkın süredir 'Isparta Gülü' olarak üretiliyor. Isparta'da gül üretimi başladığından bugüne çok sayıda ulusal ve uluslararası şirket ile 1954 yılında kurulan Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik), gül yağı ve gül suyu başta olmak üzere gül ürünlerinin üretimi ve satışını gerçekleştiriyor. Isparta gülünden elde edilen gül yağı dünyaca ünlü birçok kozmetik ve parfüm markası tarafından kullanılıyor.

90 BİN EURO’LUK İTHALAT GÜNDEME GELMİŞTİ

Özellikle son yıllarda yönetimi eleştirilen Gülbirlik'in, gül üretiminde Isparta'nın en önemli rakibi olan Bulgaristan'dan 2018 yılında gül yağı ithal ettiği ortaya çıkmıştı. Dönemin Isparta Genç İşadamları Derneği Başkanı ve aynı sektörde faaliyet gösteren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) meclis üyesi Barış Gümüş, 8 bin üretici ortağı bulunan Gülbirlik'in, Bulgaristan'dan gül yağı ithal ettiğine dair 90 bin 385 euro'luk belge ortaya çıkarmıştı.

ÜRETİCİYİ TEŞVİT ETMEK YERİNE İTHALAT KAPISI

Gümüş, gül yağını dünyaca ünlü parfümeri ve kozmetik markalarının kullandığını, Isparta gülünün üretimi ve üreticisini teşvik etmek yerine Bulgaristan'dan gül yağı ithal edilmesini eleştirerek, Gülbirlik yönetimini istifaya davet etmişti.

Bulgaristan'dan gül yağı ithal edilmesinin ortaya çıkmasıyla, Isparta kozmetik sanayinin en büyüklerinden biri olan Barış Gümüş ve Gülbirlik arasındaki gerilim, sonrasında taklit ürün suçlamalarıyla mahkemeye intikal etmişti.

ÜRÜNLERE TOPLATMA KARARI ÇIKMIŞTI

Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MCC Kozmetik Sanayi A.Ş. firmasının sahibi Barış Gümüş aleyhine, tescilli markası Ala Rose'nin gül suyu ürünlerinin şişe ve kutularında, Gülbirlik'e ait Rosense markasına ait şişe ve kutularla gül pembesi renklerinin, şişe ve kutularındaki tasarımın taklit edildiğine dair dava açıldı.

Isparta 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek malı satışa arz etmek veya satmak' suçlamasıyla 2019 yılı temmuz ayında açılan dava, 2021 yılı haziran ayında sonuçlandı. Mahkeme, Barış Gümüş'e ait ürünler üzerinde marka taklidi yapılmadığına karar verdi.

Gülbirlik aynı yıl İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne, gül suyu ürünlerinde kullanılan gül pembesi renkler de dahil taklit edildiğine dair ihtiyati tedbir talebiyle başka bir dava açtı. Bu davada ise ihtiyati tedbir kararı kapsamında, firmanın markasına ait gül suyu ürünlerinin toplatılmasına karar verildi.

‘GÜL, PEMBEDİR’

Davalardaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Barış Gümüş, 'tescilli markasıyla çeşitli gül ürünlerinin yanı sıra gül suyu da ürettiğini belirterek, tamamen özgün bir ürün olduğunu' kaydetti. Isparta'da 36 gül suyu üreticisi bulunduğunu belirten Gümüş, “Bunların tamamının şişeleri pembe renktedir, çünkü gül pembe renkli bir üründür, bu itibarla atılı suçu işlemediğimi ve çok büyük miktarlarda üretim yapan bir şirket olarak bu tür şeylere de itibar etmeyeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

‘HIYAR YEŞİLİ OLMALIYDI’

Olay sonrası yazılı açıklama yapan Gümüş, ürünlerinin toplatılmasıyla ilgili Gülbirlik'in ürününü taklit ettiği ve kutu renginin pembe olması gibi gerekçeler gösterildiğini belirterek, “Doğru, kutumuz pembe, aslında patlıcan moru ya da hıyar yeşili olmalıydı. Ben Afyon'da 'senin sucuğun benimkine benziyor' diyeni hiç duymadım ya da Çorum'da, 'sarı leblebiyi sadece ben satarım' diyeni de duymadım" diyerek, tepkisini dile getirmişti.

MAHKEME KUTULARIN DA İADESİNE KARAR VERDİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından, önce söz konusu ürünler piyasadan toplatıldı. Daha sonra, davanın ürünlerin içeriği ile ilgili değil, ambalajı ile ilgili olduğu tespit edilerek, ürünlerin içerikleri iade edildi.

Şimdi de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 44’ncü Hukuk Dairesi’nin 2022/429 numaralı kararı gereği, ambalajların yani ürünlerin kutularının da iade edilmesine hükmedildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan Barış Gümüş, “Biz Isparta’da Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Başkenti vizyonunu ortaya koymak için sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz.  Bize, ürünlerimizi taklit ediyorsunuz diyorlardı. Logolarıyla, boyutlarıyla ürünün farklı olduğunu delilleriyle sunduk. İşin aslı piyasada olmayan bir ürünle bizi dava ettiler. Çünkü, ellerinde böyle bir ürün yok.  

6 defa bilirkişi raporları hazırlattılar. O zaman dedik ki; ‘yapmayın, üreticinin parası, çiftinin parası yazık oluyor’ ama dinlemediler tabi.

Önce bize ürünlerin içini iade etmişlerdi. İddia sadece ürünün dışıyla, kutusuyla ilgiliydi. Biz, bunun da gerçeği yansıtmadığını söyledik.

Biz bu süreçte yeni ürünler ürettik. Deyim yerindeyse kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Bugün 7 tane yeni ürünümüz var. Mahkeme, toplatılan kutuların da iade etmesine karar verdi. Ne olacak şimdi?” diye sordu. 

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