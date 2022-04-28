T.C. ISPARTA VALİLİĞİ



RAMAZAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMA PROGRAMI



Ramazan Bayramı dolayısıyla; İlimizde, kamu görevlileri ile vatandaşlarımız arasındaki toplu bayramlaşma aşağıdaki programa göre yapılacaktır.



Bu vesile ile tüm Ispartalı hemşehrilerimin ve çalışma arkadaşlarımın mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, nice bayramlara sağlık ve esenlikle ulaşmalarını temenni ederim.



Ömer SEYMENOĞLU

Vali



BAYRAMLAŞMA PROGRAMI (02 MAYIS 2022 PAZARTESİ) :



SAATİ : YERİ :



11:00 : Öğretmenevi Salonunda Bayramlaşma