HARİKA PIRLANTALAR İÇİN KÖSEOĞLU KUYUMCULUK
Anneler Günü için en özel ve en anlamlı hediyelerden biri olan pırlantadır.
Isparta'da Köseoğlu Kuymculuk ''Anneler Günü''ne ve açılışa özel indirim kampanyası düzenledi.
En Özel Annelere En Şık Hediyler! Seçili Ediz Dereli Pırlantalarda %60'varan İndirim Köseoğlu Kuyumculuk'ta.
Özel bir günü özel bir hatıraya dönüştürün. Bir ömür boyu ışıldayacak bu özel hediyelerle her gününüzü anlamlı kılın. ''Anneme Kalbi Gibi Eşsiz Bir Pırlanta Yakışır'' diyorsanız... Bu özel fırsatı sakın kaçırmayın...!
Sevdiklerinize hediye edebileceğiniz en zarif ve şık pırlanta yüzük modelleri indirimli fiyatlarla Köseoğlu Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor...
Telefon: 0 555 979 28 42
Adres: Pirimehmet mahalallesi Cumhuriyet caddesi Nebioğlu pasajı No10 Isparta merkez