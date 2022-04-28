HARİKA PIRLANTALAR İÇİN KÖSEOĞLU KUYUMCULUK

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Isparta'da Köseoğlu Kuymculuk ''Anneler Günü''ne ve açılışa özel indirim kampanyası düzenledi.En Özel Annelere En Şık Hediyler! Seçili Ediz Dereli Pırlantalarda %60'varan İndirim Köseoğlu Kuyumculuk'ta.Özel bir günü özel bir hatıraya dönüştürün. Bir ömür boyu ışıldayacak bu özel hediyelerle her gününüzü anlamlı kılın.diyorsanız... Bu özel fırsatı sakın kaçırmayın...!