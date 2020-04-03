Kaymakkapı Meydanı yeni

yüzüyle Isparta’ya çok yakışacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı Belediye İşhanı önündeki otobüs duraklarının da bulunduğu toplam 5500 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi başlattı.Yaya ve araç trafiğinin azaldığı şu günlerde çalışmalarına hız veren Isparta Belediyesince meydanda bulunan yer döşemeleri ile oturma gurupları kaldırılırken, diğer çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, belediye başkan yardımcıları ile birlikte meydanda incelemelerde bulundu.Kaymakkapı Meydanında yapılacak yeni düzenlemeyle alan farklı bir çehreye kavuşacak. Isparta Belediyesi ekiplerinin seferber olduğu çalışmalar kapsamında yer döşemeleri tamamen kaldırıldı. Yine yeraltı çarşısının giriş bölümü de kaldırılarak yenilenecek. Bu arada yeraltı esnafının 15 yıldan buyana büyük bir çilesi haline gelen su sızıntıları da giderilecek. Bunun için yeraltı çarşısının üzeri açılarak yalıtım çalışmaları yapılacak. Bununla birlikte yeraltı çarşısında da düzenlemeler gerçekleştirilecek.Yalıtım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 5500 metrekarelik alanda yapılacak yenileme çerçevesinde zemin baskı betonu ile birlikte, yürüyüş yolları, oturma alanları oluşturulacak. Aydınlatması yapılacak alanda peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Yine alanda bulunan otobüs durakları da kaldırılırken, çalışmalar kapsamında daha modern kapalı otobüs durakları oluşturulacak ve hemen ardında da alanda seyyar olarak satış yapan esnafa yeni yerler oluşturulacak ve esnafın sabit yerlerde iş yapmaları sağlanacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti İl Başkanı Osman Zabun alanda yapılan çalışmaları yerinde incelerken, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önceden hazırlamış oldukları meydan düzenleme projesinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa sürede Kaymakkapı Meydanının yeni yüzüyle Ispartalılara hizmet vermeye başlayacağını söyledi.