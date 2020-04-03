DERNEK YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE
25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanununla, 5253 sayılı Demekler Kanununun 23 ve 32 inci maddelerinde değişiklik yapılmış, ek ve geçici madde eklenmiştir. Bu bağlamda;
25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanununla, 5253 sayılı Demekler Kanununun 23 ve 32 inci maddelerinde değişiklik yapılmış, ek ve geçici madde eklenmiştir. Bu bağlamda;
- Kanunun yürürlük tarihi olan 26 Mart 2020 tarihinden itibaren 6 ay içinde, üyeliği devam eden ve DERBİS’e kaydedilmeyen tüm üyelerin girişlerinin DERBİS’e kaydedilmesi,
- Yeni kaydedilecek üyeler ile herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlerin de üyeliğe giriş ve sona erme tarihini takip eden 45 gün içerisinde DERBİS’e işlenmesi gerekmektedir.