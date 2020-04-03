DERNEK YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE

Kanunun yürürlük tarihi olan 26 Mart 2020 tarihinden itibaren 6 ay içinde, üyeliği devam eden ve DERBİS’e kaydedilmeyen tüm üyelerin girişlerinin DERBİS’e kaydedilmesi, Yeni kaydedilecek üyeler ile herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlerin de üyeliğe giriş ve sona erme tarihini takip eden 45 gün içerisinde DERBİS’e işlenmesi gerekmektedir.

25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanununla, 5253 sayılı Demekler Kanununun 23 ve 32 inci maddelerinde değişiklik yapılmış, ek ve geçici madde eklenmiştir. Bu bağlamda;İlanen duyurulur. 03.04.2020