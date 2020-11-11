KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN GÖK

LİMAN VE HAVUZ İNŞAATLARINI GEZDİ.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün gayretleri ile ilçemize kazandırılan yatırımların inşaatları tüm hızıyla sürüyor.Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Başkan Veli GÖK ilk olarak Eğirdir Limanında devam eden inşaat alanında incelemelerde bulundular.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Eğirdir limanı sil baştan yapılıyor. Yaklaşık 2 Milyonluk yatırımla Eğirdir Limanında, Balıkçı Barınağı Rıhtım ve Mendirek Onarımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yenileme çalışmaları çerçevesinde ana mendireğin 340 metrelik kısmının anroşman onarımı, tali mendireğin 170 metrelik kısmının anroşman onarımı, 196 metre rıhtım yapımı, 30 metre genişliğinde çekek yeri yapımı inşaatı tüm hızıyla sürüyor.Liman mevkiinde incelemelerini tamamlayan Kaymakam Adem ÇELİK ve Başkan Veli GÖK daha sonra Yeni Mahallede göl manzaralı olarak inşaatı devam eden ve yaklaşık 3 Milyon liraya mal olacak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı alanını gezdiler.Mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait Yeni Mahalle 14 ada, 39-40 parsel üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı katkılarıyla inşaatı devam eden ‘Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ 30x40 metre ebatlarında kapalı alan oluşturularak içerisinde soyunma kabinleri, WC, giriş holü bulunacak. Tesis çocuklar, gençler, bay-bayanlar ve tüm yaş gruplarına hizmet edecek. Kaymakam Adem ÇELİK ve Başkan Veli GÖK havuzun yapımı ile ilgili yetkililerden teknik bilgiler alarak görüş alış verişinde bulundular.(EĞİRDİR BELDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)