Isparta’da 20 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Isparta’da 13 ayrı ağaçlandırma sahasında 20 bini aşkın fidan toprakla buluşturuldu. Davraz Kayak Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik kapsamında lavanta ve gül fidanları da toprakla buluştu.Davraz Kayak Merkezi ağaçlandırma sahasında saat: 11.11’de başlayan törene başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBU Rektörü İbrahim Diler, Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Törendeki konuşmasında son 8 aydır yaşanan pandemi sürecinin, insanoğluna doğadan kaçamayacağını, topraktan uzaklaşamayacağını bir kez daha hatırlattığını belirten Vali Seymenoğlu bu etkinliği, aslında zaman içinde doğaya karşı yapılan haksızlığın bir telafisi olarak gördüğünü söyledi.Vali Seymenoğlu, “Toprağa saygı duyduğumuz müddetçe emin olun ki sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gelecek nesillerimizin yetişmesine fırsat verebiliriz. Aksi takdirde erozyonlarla, doğal afetlerle bu güzel toprak elimizden çıkıp gidecektir. Bizleri de taş binaların içerisine kapatacaktır. Bunun da sıkıntılarını şu kısa dönemde yaşadığımız salgın döneminde gördük. Yakınlarımız, büyüklerimiz bizlerden hep ‘ne olur bizi eve kapatmayın’ isteğinde bulundular. Bu da doğanın, dışarıda olmanın bize önemini bir kez daha hatırlattı.” dedi.Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi, Vali Seymenoğlu ve katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturulup can suları verildi.Törende, Davraz Kayak Merkezi’nde turizmi 12 aya yayma projesi kapsamında dikimlerine başlanan lavantalara ek olarak 5 bin lavanta fidanı daha toprakla buluşturuldu. Öğrencilerin minik elleriyle diktikleri lavantalar görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Vali Seymenoğlu miniklere yardım ederek sohbet etti ve yaptıkları çalışmalar için öğrencilere teşekkür etti.Lavanta dikerken yaptığı açıklamada, bu kadar büyük, tek parça halindeki tarlada lavanta dikiminin Türkiye’de ilk olduğunu ve Davraz’da bugüne kadar 300 Bin metrekare alanda 250 bin lavanta fidanı diktiklerini söyleyen Vali Seymenoğlu “Lavantanın ana yurdu Isparta’dır. Başka illerde çalışmalar var evet, onları takdir ediyoruz, destekliyoruz ancak onlar küçük parçalar halinde ve yaşları 3-5 arasında. Bizim 40-50 yaşında lavanta bahçelerimiz var. Yine tekrarlıyorum tıbbi aromatik bitkilerin başkenti Isparta’dır. Biz de Valilik olarak ve tüm kamu kurumları olarak buna destek veriyoruz.” dedi.