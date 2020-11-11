Kuduz Hastalığı ile Havadan Mücadele Çalışmaları Başladı







Kuduz hastalığı ülkemizde ve komşu ülkelerde farklı hayvan türlerinde yaygın olarak görülmektedir.Ülkemizdeki mihrak sayısı yıllara göre değişmekle birlikte son yıllarda yürütülen yoğun parenterel aşılama çalışmaları yanında, yaban hayatına da yönelik oral aşılama çalışmaları ile birlikte, vaka sayısının düşürülmesi yönünde, mücadeleye devam edilmektedir.Tarım ve Orman Bakanlığı ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaban hayatı kaynaklı kuduz mihraklarının kontrol altına alınması amacıyla AB Mali Destekli "Türkiye'de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi'' kapsamında 2014-2015-2016 yıllarında 105.000 kilometrekare alanda yaban hayatına yönelik havadan aşılama çalışması yapılmıştır.Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla "Türkiye' de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini'' adlı yeni AB Projesinin 1. faz 2. kampanya aşılama çalışmaları 20.02.2020 tarihinde başlamış ve 26.04.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü 225.000 kilometrekarelik alanda 3 yıl süre ile yılda 2 defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülecektir. 2. faz 1. kampanya aşılama çalışmaları İlimiz Süleyman Demirel Havaalanından havalanan uçaklarla 01.11.2020 tarihi itibari ile başlamıştır.Söz konusu proje ile hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süre gelen enfeksiyon zincirinin kırılması sağlanması amaçlanmaktadır.Uğur TURGUT İl Müdürü V.