Emekli Çift Promosyonuyla Milyonlara Nefes Aldıracak Karar

Emeklilere yönelik promosyon yarışında dikkat çeken bir adım, Vakıfbank'tan geldi. Banka, 30 Eylül'e kadar geçerli olan yeni kampanyasında emeklilere çift promosyon ödemesi sunacak. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artışın ardından, bankalar promosyon ödemelerini güncelledi ve bu ödemeler ortalama 18 bin TL civarına ulaştı.

Çift Promosyon Fırsatı: 24 Bin TL'ye Kadar Ödeme

Vakıfbank, mevcut 12 bin TL'lik promosyon ödemesinin üzerine ek olarak 12 bin TL’ye kadar nakit ödeme yaparak toplamda 24 bin TL promosyon sunacak. Bu fırsattan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını Vakıfbank’a taşımaları veya yeni emekli olmaları gerekiyor.

Diğer Bankalar Çift Promosyon Yapacak Mı?

Vakıfbank'ın sunduğu çift promosyon kampanyası diğer bankaların da promosyon ödemelerini artırıp artırmayacağı konusunda merak uyandırdı. Emekliler, daha yüksek promosyon almak için bankalarla pazarlık yapma şansına sahip olabilirler. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekliler için çeşitli indirim anlaşmalarının emekliler.gov.tr üzerinden yapıldığını ve bu indirimlerin emeklilerin alım gücünü artırmayı amaçladığını belirtti.

Vakıfbank’ın kampanyasında, emekliler 20 bin TL ve üzeri maaş alıyorlarsa, bankanın sunduğu fatura ödeme talimatı, kredi kartı veya BES gibi ek hizmetleri kullanarak 24 bin TL’ye kadar promosyon alabiliyorlar.

E-Devlet Üzerinden Seçim Mümkün Mü?

Emekliler, e-Devlet üzerinden banka seçimlerini yapabiliyorlar; ancak yüz yüze pazarlık yapmanın daha avantajlı olabileceği belirtiliyor. Mevcut anlaşmayı iptal edip e-Devlet aracılığıyla yeni bir banka seçimi yapılabiliyor.

Promosyonlar Daha Da Artar Mı?

Bankalar, müşteri çekmek için promosyon tutarlarını artırmayı sürdürebilir. Merkez Bankası'nın döviz girişleriyle TL arzını artırması ve zorunlu karşılık oranlarını yükseltmesi, piyasadaki fazla parayı çekmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, bankaların promosyonları daha da artırabileceği öngörülüyor.