Kaya Balık ve Kaya Balık Evi: En Tazesi Denizden Sonra Bizde!

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Isparta'nın taptaze deniz ürünleri ve yerli balıklarıyla buluştuğu adres artık çok daha yakınınızda! Kaya Balık ve Kaya Balık Evi, kıyı şeridinden günlük olarak temin edilen ve en iyi, en taze, yerli balık ve kabuklu deniz ürünlerini sunarak balıkseverlere unutulmaz deneyimler sunuyor.Kaya Balık, size 30'dan fazla farklı balık türünü sunmanın gururunu taşımaktadır. Balıklarınız, tam, içi boşaltılmış, pulları alınmış, fileto, kelebek fileto veya müşterinin isteğine göre herhangi başka bir formatta hazırlanabilir. Sizlere en taze ve en lezzetli deniz ürünlerini sunabilmek için her aşamada özenle çalışıyoruz.Kaya Balık Evi, deniz masalını andıran dekoruyla benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor. Siz ve sevdikleriniz, denizin huzurunu ve lezzetini bir arada yaşayabileceğiniz bu özel mekanın tadını çıkarabilirsiniz.Tavada veya ızgarada tercihiniz ne olursa olsun, Kaya Balık ve Kaya Balık Evi size çipura, levrek, lagos, somon, palamut, hamsi ve daha fazlası için ailenizle birlikte keyifli anlar sunuyor. En taze deniz ürünlerini afiyetle yiyebilirsiniz.Kaya Balık ve Kaya Balık Evi olarak, sizi taptaze deniz ürünleriyle tanışmaya davet ediyoruz. Adresimiz: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, Isparta.