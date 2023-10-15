Isparta'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen kazada, akşam yemeğinden dönen bir aile trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenler şunlardır: Bayram Ali Ergin (42), oğlu Kadir Ergin (19), yeğeni Züleyha Çetin (8), Azerbaycan uyruklu Samıra Rasulova (43) ve kızı Zılan Khalılova (16). Aynı araçta bulunan Bayram Ali Ergin'in ikiz kardeşi Mustafa Ali Ergin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü Dörtyol mevkisinde gece yarısı meydana geldi. Bayram Ali Ergin'in yönetimindeki 32 LH 760 plakalı otomobil ile M.D. (41) tarafından kullanılan 42 AID 166 plakalı kamyonet arasında bir çarpışma yaşandı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve Şarkikaraağaç Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ne yazık ki, hastanedeki müdahalelere rağmen 2 kişi daha yaşamını yitirdi.Kazanın ardından kamyonet sürücüsü M.D. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.Kazada yaşamını yitirenler arasında Bayram Ali Ergin, oğlu Kadir Ergin, Züleyha Çetin, Samıra Rasulova ve kızı Zılan Khalılova bulunmaktadır. Mustafa Ali Ergin ise ağır yaralı olarak tedavi altındadır. Kazadan önce bu aile, akşam yemeğinden dönüş yolundayken bu acı olay meydana gelmiştir.Aynı aileden iki kişinin doğum gününü 10 Ekim'de kutladığı bilinmektedir. Samıra Rasulova ve Zılan Khalılova'nın cenazeleri için Azerbaycan Konsolosluğu ile iletişime geçilmiştir. Diğer üç kişinin cenazeleri ise Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarıdinek köyünde defnedilecektir. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülmektedir.