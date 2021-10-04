KAYA BALIK TEZGAHLARI TAZE BALILARLA DOLDU!

Isparta'nın en iyi balık pazarına hoş geldiniz. Kaya balık balıkçıları deniz ürünleri konusunda uzmandır ve en taze balıkları doğrudan işyerine getirir

. Bu, sahip olabileceğiniz en iyi deniz ürünleri ve tadının bağımlısı olacaksınız!

Kaya Balık ile diğerleri arasındaki deniz ürünleri farkı kalite ve tazeliktir. Doğrudan teknelerden gelen balıkları satışa sunar. Bundan daha tazesi olamaz!

Ayrıca hemen yanında yer alan balık restoranı, ortantik atnosferi ile sizlere benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!

yada

Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut ve daha fazlası için

sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.

Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi

KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80

Tıkla Ara Sipariş Ver: 0246 220 20 70







































