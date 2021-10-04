İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesi konularında farkındalık oluşturmak için her yıl 1 Ekim’de kutlanan Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleşen ziyaretlerde Vali Seymenoğlu büyüklerimizle sohbet ederek herhangi bir istekleri olup olmadığını sordu.
Ziyaretlerinde; Geçmişten günümüze kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktaran, tecrübeleriyle geleceğimize ışık olan, büyüklerimizin varlıklarından mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu “Başımızın tacı saygıdeğer büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun” dedi.
Uluborlu ilçesinde bulunan, modern fiziki yapılarıyla ve sundukları hizmetlerle dikkat çeken merkezlerde incelemelerde de bulunan Vali Seymenoğlu; Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük ve merkez yetkililerinden bilgi aldı.