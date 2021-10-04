Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi Uluborlu ilçemizde; Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Gardenya Bakım Merkezi’nde konaklayan büyüklerimizle bir araya geldi.İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesi konularında farkındalık oluşturmak için her yıl 1 Ekim’de kutlanan Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleşen ziyaretlerde Vali Seymenoğlu büyüklerimizle sohbet ederek herhangi bir istekleri olup olmadığını sordu.Ziyaretlerinde; Geçmişten günümüze kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek kuşaklara aktaran, tecrübeleriyle geleceğimize ışık olan, büyüklerimizin varlıklarından mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu “Başımızın tacı saygıdeğer büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun” dedi.Uluborlu ilçesinde bulunan, modern fiziki yapılarıyla ve sundukları hizmetlerle dikkat çeken merkezlerde incelemelerde de bulunan Vali Seymenoğlu; Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük ve merkez yetkililerinden bilgi aldı.