KUYUCAK ÜZÜMÜ MARKALAŞIYOR

Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle her fırsatta bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu Yalvaç ilçe programı kapsamında aziz şehidimiz Komando Er Hayrettin Gürlek’in ailesini ve Kıbrıs Gazisi Tuncay Turan’ı ikametlerinde ziyaret etti.Vali Seymenoğlu , 1993 yılında hain terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada kahramanca şehit düşen Komando Er Hayrettin Gürlek’in Özgüney köyünde ikamet eden annesi Sayın Hatice Gürlek ve babası Sayın Abdullah Gürlek’i ziyaret ederek taziye dileklerini yineledi. Ziyarette aziz şehidimizin ruhu için Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar edildi.Ardından, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Tuncay Turan’ı Kuyucak köyündeki bağ evinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu Gazi Turan’ın arazisinde oluşturduğu ve birbirinden güzel üzümler yetiştirdiği bağında incelemelerde bulundu, temsili olarak ilk hasadı gerçekleştirdi.Vali Seymenoğlu beraberinde Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ile birlikte Kuyucak köyünü de ziyaret ederek köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi talep ve önerileri dinledi. Yoğun bir şekilde üzüm yetiştiriciliği yapılan Kuyucak köyünde yetiştirilen üzüm çeşitlerini inceleyen Vali Seymenoğlu Tarım Müdürlüğü’ne talimat vererek köyde üzüm yetiştiriciliği ve pazarlaması konusunda özel çalışma yapılmasını istedi.