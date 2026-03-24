Gece Yarısı Feci Kaza: 1’i Ağır 2 Yaralı!

Senirce Köyü Yol Ayrımında Korkutan Trafik Kazası

Isparta–İstanbul Karayolu üzerinde, Senirce Köyü yol ayrımında gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Tek taraflı yaşanan kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 03.40 sıralarında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç savrularak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırılan Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla en yakın hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin ise sağlık durumunun daha iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.