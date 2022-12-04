Isparta'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarlara koşmaya başladı.

Alternatif tıp olarak halk arasında sıkça kullanılan doğal ürünlere son yıllarda talep git gide artıyor. Özellikle kış aylarının başlarında metabolizma güçlendirmek isteyen insanlar, soluğu aktarlarda alıyor. Ihlamur, kış çayı gibi kış içeceklerini doğal haliyle alıp evinde tüketen vatandaşlar, karışım macunlara da yoğun ilgi gösteriyor. Balın içine doğal ürünlerin toz hallerinin karıştırılmasıyla elde edilen macunlar, kana daha hızlı karışmasıyla etki süresini kısaltıyor.

Isparta'da aktarlık yapan Leyla Öztürk, vatandaşın alternatif tıbba yöneldiğini söyledi. Özellikle kış aylarına girişte gerek hastalıkları için gerekse hastalıklardan korunmak için halktan yoğun ilgi gördüklerini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Bitkisel macunlar, Hakiki Çiçek Balı, Kestane Balı, Doğal Kekik Suyu, Alıç Sirkesi, Elma Sirkesi, Baharat Çeşitleri, Taze Çekilmiş Kahve.

Doğal Sabun Çeşitleri, Doğal Kozmetik Arı Ürünleri, Bitkisel Yağlar, Ağrı ve sızılara güçlü ağrı kesici krem..

Toz Biber, Pul Biber, Karabiber, Sucuk baharatı, kurutulmuş acı biber, kurutulmuş patlıcan, Karaçay, ıhlamur ve doğal bitki çayları, ev yapımı marmelat. salamura yaprak. ev salçası, tarhana ile aktar dükkanında adeta yok yok..

Isparta ve bölge halkına hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Leyla Öztürk son olarak ;

” dedi.

Adres:

Telefon numarası:

''Isparta'nın Şifa Kaynağı'' Nane Limon Aktar















































































