“Büyük bir özveri ile görev yapan hemşirelerimizin günü kutlu olsun”Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla, şehirde bulunan hastaneleri ziyaret etti.12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası dolayısıyla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Şehir Hastanesi, özel hastaneler ile belediyeye bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Başdeğirmen çifti, hemşirelerin gününü kutladı, gül takdim etti, sağlık çalışanlarının pandemi süreci başta olmak üzere insan sağlığı açısından bugüne kadar büyük özveri gösteren ve emek harcadıklarını belirttiler.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hemşirelerin sağlık alanının vazgeçilmezi olduğunu dile getirerek, “Sağlık ordumuzda önemli bir yeri olan hemşirelerimiz, insan sağlığının korunması anlamında ödün vermeden, büyük bir özveri ile görevlerini icra ediyor” dedi.2020 yılının başında ülkemizde de görülmeye başlanan ve bugünlere kadar devam eden koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin büyük bir görev üstlendiğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Allah pandemi gibi sorunları bir daha yaşatmasın. Bu süreçte en çok siz yoruldunuz, üzüldünüz. Pandemideki o yüzünüzdeki terler, uykusuz kaldığınız günler bizlerin hep gözümüzün önünde. O iki yıl sizler için gerçekten çok ağırdı. Bizler içinde ağırdı ancak sizler çok daha farklı bir ağırlığın içerisindeydiniz. Yüce Rabbim bizlere bir daha böyle kötü günleri göstermesin. Sağlıklı günler diliyoruz, sonraki Hemşireler Gününde daha güzel şeyler konuşarak kutlayalım. Bu vesileyle gece gündüz demeden bizlerin sağlığı için çalışan sizlerin Hemşireler Gününü ve Hemşireler Haftasını kutluyorum” dedi.Sağlık çalışanları da kendilerinin böyle bir günde hatırlanmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.