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Karabiber deyip geçmeyin! her bir tanesi şifa deposu

Karabiber hangi hastalıklara iyi gelmektedir? Karabiberin faydaları ve besin değerleri

Karabiber deyip geçmeyin! her bir tanesi şifa deposu
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
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Karabiber hangi hastalıklara iyi gelmektedir? Karabiberin faydaları ve besin değerleri
Tarih boyunca yaygın olarak kullanılan baharatlardan biri olan karabiber, yemeklere verdiği lezzetin yanında şifacılar ve geleneksel tıpçılar tarafından da oldukça fazla yararlanılmıştır. Zengin antioksidan ve antiviral özelliği sayesinde başta kanser olmak üzere cilt ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir. İşte karabiberin faydaları ve besin değerleri

Dünya mutfak kültüründe çok önemli bir yere sahip baharatların başında gelen karabiber, yemeklerde, salatalarda ve hatta ilaçlarda dahi kullanılmaktadır. Sıcak iklimlerde yetişen karabiberin ana vatanı Hindistan olarak bilinmektedir. Hindistan dışında Ekvator ülkeleri olan Brezilya, Endonezya, Malezya ve Afrika ülkelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Türkiye’de ise kısmi olarak Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Küçük ağaçlardan elde edilen karabiber öğütüldükten sonra sofralarda yer almaktadır. Yemeğe kattığı lezzetle birlikte birçok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır.

KARABİBERİN FAYDALARI
Doğanın insanoğluna sunduğu en kıymetli şifa kaynaklarından biri olan karabiber, içerdiği zengin besin değerleri sayesinde insanın ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin bir kısmını karşılamakla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korumaktadır. Kış aylarında solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinen karabiber, bal ile karıştırıldığında boğaz ağrısı ve öksürüğü geçmesine yardımcı olmaktadır. Karabiberin sağlığa olan faydaları şöyledir:
- Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olarak zehirlenmelerin önüne geçer ve kanser hücreleriyle savaşır.
İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri karşılar, bu eksikliklerden kaynaklı oluşabilecek hastalıkların önüne geçer.
Hazımsızlığa iyi gelerek mide hastalıklarına karşı etkilidir.
Gaz gidericidir.
- Balgam sökücüdür ve öksürüğün geçmesini sağlar.
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar, bağırsakların daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.
- İdrar söktürücüdür. Terlemeye yardımcı olur ve böylece vücudun toksinleri daha çabuk atmasını sağlar.
Diş sağlığını korur. Çürümeyi önler ve ağrı kesicidir.
Gut hastalığının önlenmesinde etkilidir.
Saçların dökülmesine engel olarak daha sağlıklı uzamasına yardımcı olmaktadır.
- Egzama gibi cilt problemlerine karşı macun yapılıp sürüldüğünde çabucak tedavi etmesine yardımı olmaktadır. 
Düzenli olarak tüketildiğinde cilt ve göz sağlığını koruduğu gözlemlenmektedir.
Saç derisinde oluşan kepeklenmelerin giderilmesinde etkilidir.
Stresi azaltarak dinginlik verir.
- Daha çabuk kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

KARABİBERİN KULLANIM ŞEKİLLERİ
Bal – Karabiber – Limon: Solunum yolu hastalıklarına iyi gelen karışım, öksürük giderici olmasının yanında boğaz ağrılarına iyi gelerek hasta kimselerin daha çabuk tedavi olmasını sağlamaktadır. Grip, boğaz ağrısı ve öksürük gibi mevsimsel hastalıkların şiddetine bağlı olarak günde 3 tatlı kaşığına kadar tüketilmesi tavsiye edilmektedir. 
Karabiber Çayı: Öğütülmüş karabiber ve tane karabiber sıcak suyla karıştırılarak 10 dakika demlenmesi bekletilir ve bal karıştırılarak içilmektedir. Balgam sökücü ve öksürük giderici bu çay günde 2 bardağa kadar tüketilebilir. 
Karabiber Yağı: Baş ağrısı ve eklem ağrısı çekenlerin ağrıyan bölgelerine karabiber yağı ile masaj yapmaları ağrılarının kısa sürede geçmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca egzama gibi cilt hastalıklarına karabiber yağının sürülmesi tavsiye edilmektedir. Sindirim problemleri yaşayan kişiler ise karabiber yağını çorba veya içeceklerine birkaç damla eklemeleri önerilir. Başta gaz sökücü olan bu yöntem, sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca sigarayı bırakan kişilerin sigara krizine girdiğinde karabiber yağını koklamaları tavsiye edilir.
Karabiber Yağı ve Zerdeçal Karışımı: Bu karışım düzenli olarak tüketildiğinde kanser hücreleriyle savaşarak kanser oluşumunu engellemektedir. Başta akciğer ve meme kanseri olmak üzere Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına iyi geldiği uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlını korumakla birlikte yüksek tansiyonun da normal seviyelere düşürmektedir.  

5 GR KARABİBER BESİN DEĞERLERİ
Karbonhidrat (g) 3.2
Protein (g) 0.52
Yağ (g) 0.16
Lif (g) 1.26
Kolesterol (mg) 0
Sodyum (mg) 1
Potasyum (mg) 66.45
Kalsiyum (mg) 22.15
Vitamin A (iu) 27.35
Vitamin C (mg) 0
Demi 0.49
 
 
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