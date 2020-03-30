Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtilerine yol açan koronavirüsün yeni bir belirtisi daha keşfedildi. Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin yaptığı araştırmaya göre, her 30 hastadan birinde göz akının iltihaplanması olan ve 'pembe göz' olarak da bilinen konjonktivite rastlandı.Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda koronavirüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu.ABD'li doktorlar, Çin'deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.Konjonktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor.Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyardı.