BEYRAN ÇORBASI TARİFİ:

MALZEMELER

YAPILIŞI

Üzerine salça, pul biber, tereyağı, tuz ve karabiberi de ekleyerek 5 dakika kaynattıktan sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

PEKİ, BEYRAN İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Beyran çorbası, grip, nezle gibi tüm solunum yolu hastalıklara adeta bir şifa kaynağıdır.

Metabolizmayı da hızlandırarak zayıflamaya da yardımcı olan beyran çorbası, bağışıklık sistemini güçlendirerek kış hastalıklarının önüne geçiyor.

Yapılışı oldukça basit ve zahmetsiz olan beyran çorbası, bol sarımsaklı olmasıyla da kalp hastalıkları ve damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıklarla savaşıyor.

Solunum yolu problemi çekenler için adeta mucize gibi beyran çorbası virüslerin arttığı bu günlerde rekor satış yapıyor. Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "beyran" çorbası nasıl yapılır ve vücuda faydaları nelerdir sizler için araştırdık. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen beyran çorbasının tadı damaklarda iz bırakacak...Osmanlı döneminden kalma çok eski bir çorba tarifi olan Beyran, Gaziantep'in yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Kışın artan talepler doğrultusunda kazanlarla pişirilerek lokantalarda satışa başlanan beyran çorbasını evde kolayca yapabilirsiniz. Evde de pratik bir şekilde yapabileceğiniz beyran çorbası az malzemeden oluşuyor. Enfeksiyon hastalıklarından sonra mutlaka uzmanlar tarafından içilmesi önerilen beyran çorbası, bol protein ve vitamin bileşenleri ile iyileştirici etkiye sahiptir. Katkı maddesiz, tamamen doğal ve şifa deposu olan beyran çorbasının en pratik tarifi bugünkü yazımızda.1 kilogram incik2 çay bardağı pirinç5-6 su bardağı su1 yemek kaşığı tereyağı2 tatlı kaşığı biber salçası8 diş sarımsakTuz, karabibermis gibi beyranDüdüklü tencerenin içerisinde kuzu etini ve sarımsakları suyu ekleyerek pişirin.Daha sonra pişen eti küçük küçük parçalara ayırın. Ardından düdüklü tencerenin içerisindeki et suyunda pirinçleri haşlayın.