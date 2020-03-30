Solunum yolu problemi çekenler için adeta mucize gibi beyran çorbası virüslerin arttığı bu günlerde rekor satış yapıyor. Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "beyran" çorbası nasıl yapılır ve vücuda faydaları nelerdir sizler için araştırdık. Vücuda faydaları saymakla bitmeyen beyran çorbasının tadı damaklarda iz bırakacak...
Osmanlı döneminden kalma çok eski bir çorba tarifi olan Beyran, Gaziantep'in yöresel lezzetleri arasında yer alıyor. Kışın artan talepler doğrultusunda kazanlarla pişirilerek lokantalarda satışa başlanan beyran çorbasını evde kolayca yapabilirsiniz. Evde de pratik bir şekilde yapabileceğiniz beyran çorbası az malzemeden oluşuyor. Enfeksiyon hastalıklarından sonra mutlaka uzmanlar tarafından içilmesi önerilen beyran çorbası, bol protein ve vitamin bileşenleri ile iyileştirici etkiye sahiptir. Katkı maddesiz, tamamen doğal ve şifa deposu olan beyran çorbasının en pratik tarifi bugünkü yazımızda.
beyran nasıl yapılır
BEYRAN ÇORBASI TARİFİ:
MALZEMELER
1 kilogram incik
2 çay bardağı pirinç
5-6 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı biber salçası
8 diş sarımsak
Tuz, karabiber
mis gibi beyran
YAPILIŞI
Düdüklü tencerenin içerisinde kuzu etini ve sarımsakları suyu ekleyerek pişirin.
Daha sonra pişen eti küçük küçük parçalara ayırın. Ardından düdüklü tencerenin içerisindeki et suyunda pirinçleri haşlayın.