









Isparta Belediyesi öncülüğünde, yıllardır tren garı önünde sergilenen ve kaderine terkedilen Buharlı Tren, bakım ve restorasyon çalışmalarına tabi tutuluyor. Uzman bir ekip tarafından eksik parçaları tamamlanan tren, paslanan tüm aksamı yenileniyor ve yağlanıyor. Artık simgesel olarak bulunduğu yerde çalışabilecek gibi gözüküyor.Uzun bir bekleyişin ardından, Isparta halkı ve tren severler sonucu merakla bekliyor. Buharlı Tren'in yeniden hayata dönmesiyle birlikte, geçmişe ait nostaljik bir atmosfer yaratılması ve turistik açıdan da ilgi çekici bir nokta olması hedefleniyor. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Isparta'nın Buharlı Treni'nin yeniden hizmete girmesiyle ilgili heyecan dorukta.Bu güzel proje sayesinde, Isparta'nın tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Buharlı Tren'in geçmişe tanıklık eden bir simge olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Trenin yeniden işler hale getirilerek, ziyaretçilerin ve yerli halkın keyifli bir tren yolculuğu deneyimi yaşaması bekleniyor.Isparta'nın Buharlı Treni'nin restorasyon süreci sona erdiğinde, heyecanla beklenen trenin tekrar yol almasını ve geçmişe bir yolculuk yapmayı dört gözle bekliyoruz.