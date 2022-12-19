(SOĞUK HAVA, KAR YAĞIŞI, FIRTINA )

Pazartesi Sah Çarşamba Antalya 20/13 17/14 18/8 Muğla 19/9 12/4 13/1 Burdur 14/8 6/1 9/-3 Isparta 16/5 8/1 11/-2 derece civarında olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.12.2022 Pazartesi günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları sahil kesimlerde 2 ila 3, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, Çarşamba gününden başlayarak tekrar artması bekleniyor.Rüzgarın; Salı ve Çarşamba günü kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Soğuk havayla birlikte iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.Kar yağışlarının Salı günü Antalya’nın doğu iç kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalıdır.Pazartesi, Sah ve Çarşamba günü bölgemiz illerinde beklenen hava sıcaklıklarının;Hafta başında bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı rapor ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.