Portekiz'de gerçekleşen IBSA Dünya Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil eden ilimizin gururu Goalball Kadın Milli Takımımız sporcusu Dünya Şampiyonu altın madalya sahibi Reyhan YILMAZ'ı çiçeklerle karşıladık.İl Müdürlüğümüz Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü İsmail Toğar, Görme Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Ecir Tülcan, ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanan Milli Gururumuz Reyhan Yılmaz'ı olimpiyat şampiyonluğunun ardından gelen Dünya Şampiyonluğu başarısından dolayı kutluyoruz.Isparta'nın gururu Milli Sporcumuz Reyhan YILMAZ'ın da yer aldığı Goalball Kadın Milli takımımız Portekiz'de gerçekleşen IBSA Dünya Şampiyonası'nda tarih yazarak Dünya Şampiyonu oldu.Hepimize büyük bir gurur daha yaşatan milli sporcularımızı yürekten kutluyoruz.