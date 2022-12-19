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Isparta'da emniyetten büyük operasyon

Isparta'da emniyetten büyük operasyon
ISPARTA
G.Tarihi: 19.12.2022 18:05
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SAYI:2022/87  16.12.2022
 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
          
Isparta Emniyet Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hedef daha güvenli şehir daha huzurlu yaşam. Bu kapsamda ateşli, ateşsiz silahlar kesici ve delici aletler, sağlıksız ve kaçak olarak üretimi yapılan zaman zaman zehirlenmelere hatta ölümlere dahi yol açabilen sahte alkol ile cinsel içerikli ürünlerin ayrıca  vergi kaybına yol açan diğer kaçak emtiaların vb. illegal tüm ürünlerin satış, temin ve üretiminin engellenmesi amacıyla  Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce  13.10.2022-13.12.2022 tarihleri yapılan  operasyonel çalışmalar neticesinde;
Yapılan aramalarda;
  • 4   Adet Ruhsatsız Tabanca
  • 40 Adet Fişek
  • 5 Adet Şarjör
  • 130   Adet Tarihi Eser
  • 17 Şişe Kaçak/Sahte Alkol                                          
  • 85 Litre Etil Alkol
  • 1681,5  Litre Kaçak Alkol
  • 9 Adet Alkol Aroma Kiti
  • 583 Adet Kaçak Emtia
  • 39200  Adet Boş Makaron
  • 55080 Adet Dolu Makaron
  • 7 kg Kıyılmış Tütün
  • 48 kg Nargile Tütünü
  • 835 Adet Kaçak Sigara Paket
  • 8  Adet Elektronik Sigara
  • 9 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu
  • 123  Adet Akıllı Saat
  • 1776 litre Kaçak Akaryakıt
  • 3552 Adet Cinsel İçerikli Ürün ele geçirilmiştir.
  
Ele Geçen Suç Unsuru ürünlere el konularak konu ile ilişkili olarak 5607 SKM-6136 SKM-2863 SKM suçları kapsamında (23) şüpheli şahıs hakkında ADLİ İşlem yapılmıştır.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.   
Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
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