Yapılan aramalarda;

4 Adet Ruhsatsız Tabanca

40 Adet Fişek

5 Adet Şarjör

130 Adet Tarihi Eser

17 Şişe Kaçak/Sahte Alkol

85 Litre Etil Alkol

1681,5 Litre Kaçak Alkol

9 Adet Alkol Aroma Kiti

583 Adet Kaçak Emtia

39200 Adet Boş Makaron

55080 Adet Dolu Makaron

7 kg Kıyılmış Tütün

48 kg Nargile Tütünü

835 Adet Kaçak Sigara Paket

8 Adet Elektronik Sigara

9 Adet Gümrük Kaçağı Cep Telefonu

123 Adet Akıllı Saat

1776 litre Kaçak Akaryakıt

3552 Adet Cinsel İçerikli Ürün ele geçirilmiştir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hedef daha güvenli şehir daha huzurlu yaşam. Bu kapsamda ateşli, ateşsiz silahlar kesici ve delici aletler, sağlıksız ve kaçak olarak üretimi yapılan zaman zaman zehirlenmelere hatta ölümlere dahi yol açabilen sahte alkol ile cinsel içerikli ürünlerin ayrıca vergi kaybına yol açan diğer kaçak emtiaların vb. illegal tüm ürünlerin satış, temin ve üretiminin engellenmesi amacıyla Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 13.10.2022-13.12.2022 tarihleri yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde;Ele Geçen Suç Unsuru ürünlere el konularak konu ile ilişkili olarak 5607 SKM-6136 SKM-2863 SKM suçları kapsamındaşüpheli şahıs hakkında ADLİ İşlem yapılmıştır.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.