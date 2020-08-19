İşte 5 maddede virüsle ilgili son kanıtlanmış bilgiler

Vuhan'dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 95 bini aştı. Pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 778 bini aşarken en çok etkilenen ülke ABD'de can kaybı 173 bini aştı. ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) son yaşanan gelişmeler ve araştırmalar neticesinde virüs ile ilişkili gerçekleri yeniden yayınladı.

DC'nin son raporuna göre maske ve mesafenin yeterli olmadığı ek tedbirlerin gerektiği belirtildi.



KAPALI ORTAMLARDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Kapalı ve havalandırılmayan bir ortamda koronavirüslü birisi hapşırdığında virüsün saatlerce havada kaldığı ve buna maruz kalan insanların koronavirüse yakalanma ihtimalinin çok yüksek olacağı belirtildi.

Buna göre:

1-Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük.

2-Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.

3-Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.

4-Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor.

Nefes alıp verme: ~20 vz/dakika

Konuşma: ~200 vz/dakika

Öksürme: ~200 milyon vz (iyi havalandırılmayan ortamlarda bunların sizi hasta etmeye yetecek kadarı saatlerce havada kalabilir)

Hapşurma: ~200 milyon vz

5-* Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 metre yakınında bulunulması halinde: Bu süre 45 dakikadan azsa düşük risk

* Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa düşük risk

* Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk

* Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerler: Düşük risk (sürenin uzun olmaması halinde)

* Market alışverişi: Orta risk (süre uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa düşük risk)

* Kapalı alanlar: Yüksek risk

* Herkese açık hamam, sauna vb./Ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski

* Restoranlar: Yüksek risk (açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk)

* İş yerleri/Okullar (sosyal mesafeye dikkat edilse bile): Çok yüksek risk (eşyalardan bulaşma riski dahil)

* Partiler/Düğünler: Çok yüksek risk

* İş toplantıları/konferanslar: Çok yüksek risk

* Spor salonları/Konserler/Sinemalar: Çok yüksek risk

Olarak belirtilmiş.

