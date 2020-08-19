Havada 'Kırmızı' alarm! Meteoroloji'den son dakika uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yaz aylarının son günlerine yaklaşılırken sıcaklıklarda değişkenlik devam ediyor. Yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi.



Gün içerisinde maksimum sıcaklık değerlerinin gösterildiği haritada Türkiye'nin büyük bir kesiminde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıktığı görülüyor.



DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu



DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu



BOLU °C, 28°C

Az bulutlu



KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu