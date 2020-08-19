Havada 'Kırmızı' alarm! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yaz aylarının son günlerine yaklaşılırken sıcaklıklarda değişkenlik devam ediyor. Yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi.
Gün içerisinde maksimum sıcaklık değerlerinin gösterildiği haritada Türkiye'nin büyük bir kesiminde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıktığı görülüyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu