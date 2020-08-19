ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ UYARI!

Maske

Sosyal mesafe

Temizlik

Valiliğimiz tarafından görevlendirilen filyasyon denetim ekiplerimizin; Sağlık Müdürlüğümüzce ev izolasyonuna alınan temaslı ve pozitif vaka vatandaşlarımızın evlerine giderek yaptıkları denetimler, 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Bu denetimlerde, izolasyondaki vatandaşlarımızın kendilerini izole edip toplum sağlığını tehdit etmemesi için evlerinden çıkmamaları en önemli kural. Ekiplerimiz Isparta merkezde 44 mahallede denetim yapıyorlar. Mahalle muhtarlarının koordinasyonuyla her ekipte 3 öğretmen ve 2 müftülük personeli görev yapmakta. Mahalledeki yoğunluğa göre ekip sayısı artırılıyor. Denetimler 7 gün 24 saat esasına göre rastgele saatlerde yapılmakta. Ekiplerin denetimlerinde izolasyonda olması gereken kişi evinde bulunamazsa tutanak altına alınıp kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Kurallara uymayan kişilere adli ve idari yaptırımlar uygulanıyor.Lütfen kontrollü sosyal hayat kurallarına sıkı sıkıya uyalım. Görevlilerimiz canla başla gece gündüz demeden çalışıyor. Sizler de basit önlemler alarak bu mücadelede birer kahraman olabilirsinizÇocuklarımızın ve gençlerimizin okullarına tekrar dönebilmeleri için bu üç temel kuraldan lütfen taviz vermeyelim.Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.