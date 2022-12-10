9 Aralık 2022 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Bilim Kurulu’ndan ‘deve gribi’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, deve gribinin yeni pandemiye dönüşebileceği iddialarına ilişkin, “Deve gribi için endişe etmeye gerek yok” dedi.



Erdoğan’dan Avrupa’ya rest

TRT World Forum’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teröristleri himaye eden Avrupa ile ortak geleceğimiz olamaz” dedi.



Çırağan’da yangın

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün üçüncü katında tadilat sırasında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangında 3 işçi dumandan etkilendi.



Bakan Yanık’tan ‘çocuk istismarı’ açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk istismarı iddiasına ilişkin, "Davanın takipçisi olacağız." dedi.



Piri Reis müjdesi

Milli Savunma Bakanlığı, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis'in 6 Aralık'ta deniz testlerinin başladığını duyurdu.



Ortak savaş uçağı hamlesi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yapay zeka kullanacak yeni bir savaş uçağını 2035 yılına kadar üretmek üzere İtalya ve Japonya'yla anlaştıklarını duyurdu.



Çeyrek final heyecanı

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya gelecek, Brezilya ise Hırvatistan’la kozlarını paylaşacak.