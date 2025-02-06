KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME: Isparta’da İçme Suyu ve Son Durum

Isparta'nın içme suyu temininde büyük ölçüde Eğirdir Gölü’ne bağımlı olduğumuz herkesin malumu. Ancak son günlerde yaşanan poyraz etkisi ve göldeki debi düşüşü, şehrimize ulaşan suyun bulanık akma ihtimalini doğurdu. Bu nedenle Isparta Belediyesi, bir bilgilendirme yapmak durumunda kaldı. Fakat, bu durumun şehri yönetenlerin uzun vadeli su yönetim planlarının ne kadar eksik olduğunu da gözler önüne serdiği açık.

Belediye yetkilileri, göldeki görsel bulanıklığın sağlık açısından herhangi bir zararı olmadığını belirtiyor. Yapılan analizlerin ve ilaçlamaların standartlara uygun olduğunu vurguluyorlar. Bu noktada bir endişe duymamak mümkün, ancak sorulması gereken soru şu: Neden şehrin suyu, hava koşullarına bu kadar bağlı? Sadece birkaç gün süren poyraz ve debi düşüşü gibi geçici etkilerle suyun kalitesinin riske girmesi, altyapının ve uzun vadeli planlamanın ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyuyor.

Hemşehrilerimize, bulanıklık sona erene kadar temizlik, çamaşır ve bulaşık dışında su kullanmamaları tavsiye ediliyor. Bu tür uyarılar elbette anlaşılır, ancak bu durumun halkın günlük yaşamını nasıl zorlaştırdığı da göz ardı edilmemeli. Altyapı sorunları çözülene kadar, Ispartalıların yaşam kalitesinin düşmesi, hem çevreye hem de ekonomik açıdan büyük bir kayıp yaratıyor. Çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmeli, halkın suya erişimi daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmelidir.

Bu tür aksaklıkların yaşanmaması için, sadece anlık çözüm önerileriyle değil, uzun vadeli ve kapsamlı su yönetim planlarıyla hareket edilmesi gerekiyor. Sonuçta, şehri yönetenlerin görevi, bu tür doğal etkenlere karşı daha dirençli bir altyapı oluşturmak ve halkın yaşamını kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesini sağlamak olmalı.