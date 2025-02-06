Isparta'da Sokak Köpekleri ve Güvenlik Açığı ve Böcekli Gıdalar!

Isparta’da Başıboş Köpek Dehşeti: Sidre Mahallesi’nde Genç Bir Kişi Saldırıya Uğradı

Isparta’nın Sidre Mahallesi’nde, akşam saatlerinde yaşanan olay, şehrin güvenliği ve sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Mekke Kur’an Kursu’na giden 18 yaşındaki Hafız Salih Yıldırım, evinden çıktığı sırada caminin su deposu çevresinde bulunan başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekler, adeta bir sürü halinde mahalleyi dolaşırken, Salih Yıldırım’ı yakalayıp üzerine saldırdılar. Genç, kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip yere düştü ve ciddi şekilde yaralandı.

Olayın hemen ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve geceyi hastanede geçirdi. Doktorlar, sağlık durumunun stabil olduğunu ancak vücudundaki kırık ve yaralanmaların takibinin yapılacağı bilgisini verdi. Bu trajik olay, Isparta’da başıboş köpek sorununun geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Isparta'da Sokak Köpekleri ve Güvenlik Açığı

Sokak köpeklerinin sürü halinde mahalleleri gezmesi, özellikle akşam saatlerinde çocuklar ve yaşlılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Belediyenin bu hayvanları kontrol altına alma konusunda yetersiz kalması, halkın güvenliğini tehlikeye atıyor. Maalesef, bu tür saldırılar ne yazık ki sıradanlaşmış ve bir alışkanlık halini almış gibi görünüyor.

Sadece hayvanların kontrolsüz bir şekilde şehri istila etmesi değil, aynı zamanda sokak köpeklerinin insanlara saldırması da başlı başına bir tehlike oluşturuyor. Belediyenin bu konuda ne yazık ki etkin bir denetim sağlayamaması, ciddi bir güvenlik açığı yaratmaktadır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha fazla önlem alınmalı, başıboş sokak hayvanlarına yönelik kalıcı çözümler üretilmelidir. Ancak, belediyenin bu sorunlara duyarsız kalması, halkın can güvenliğini riske atıyor.

Gıda Güvenliği ve Zabıtaların Rolü: Çivi, Kıl ve Böcek...

Sadece sokak köpeklerinin değil, gıda güvenliğiyle ilgili eksikliklerin de Isparta’da sıkça gündeme gelmesi gerekiyor. Şehirdeki gıda üretimi yapan yerlerin denetlenmemesi, yiyeceklerin içinde çivi, kıl, böcek hatta tel fırça gibi maddelerin çıkmasına neden olabiliyor. Bu tür durumların önüne geçmek için zabıta biriminin daha etkin çalışması gerektiği aşikâr.

Gıda üretimi yapan yerlerin denetlenmemesi, sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda hijyen açısından da büyük bir tehlike oluşturuyor. Belki de zabıtalar, sadece pazar esnafını ve dilencileri kovalayarak “görevlerini” tamamladıklarını düşünüyorlar. Oysa asıl sorun, işin mutfağında, yani gıda üretim yerlerinde. Bir şehirde gıda güvenliği sağlanmadığı sürece, asıl tehdit ne yazık ki yediğimiz yemeklerden gelebilir.