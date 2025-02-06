Koza Tekstil’de Turuncu Günler Devam Ediyor!

Koza Tekstil, her ayın 14, 15 ve 16. günlerinde düzenlediği Turuncu Günler kampanyasıyla sizlere sürpriz ürünler sunmaya devam ediyor! Tüm şubelerde geçerli olan bu fırsatlar, kaliteli alışverişi uygun fiyatlarla buluşturuyor.

Hemen Ziyaret Edin!

Ask ve Pijamask markalarının da yer aldığı sürprizlerle dolu Turuncu Günler, her ayın 14, 15 ve 16’sında Koza Tekstil şubelerinde sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın!

İletişim:

Telefon: 0 246 502 45 45

Web: www.kozagiyim.com.tr

Instagram: @kozatekstil

Facebook: @kozatekstil32

Koza Tekstil’de kaliteli alışverişin keyfini çıkarın!



