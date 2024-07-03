Kamu Görevlilerine Yeni Disiplin Cezaları Geliyor: Aylıktan Kesme Dahil!

AK Parti, kamu tasarruf tedbirlerine uymayan görevlilere yönelik sıkı disiplin cezalarını içeren yeni bir yasa taslağı hazırladı. Buna göre, bakanlar, valiler, belediye başkanları gibi üst düzey yöneticiler, tasarruf tedbirlerini takip edecek ve uymayanları uyarma, kınamanın yanı sıra aylıktan kesme gibi cezalarla karşı karşıya bırakacak.

Taslak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen disiplin hükümlerini tasarruf tedbirlerine uymayanlar için de uygulayacak. Bu çerçevede, kamu görevlilerine yönelik aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi cezalar öngörülüyor.

AK Parti kaynaklarına göre, yeni düzenleme ile her kurumda tedbirleri izleyecek yöneticiler atanacak ve izleme sistemi sıkı bir şekilde işleyecek. Harcamaların mevzuata uygunluğu adım adım takip edilecek ve raporlanacak.

Tasarruf tedbirleri paketi aynı zamanda, kamuda mükerrer yapılanmaların önüne geçecek düzenlemeleri de içeriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatları yeniden yapılandırılacak ve ihtiyaç fazlası araçların satışı için de yetki verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarının çift maaş almasına son vereceklerini belirterek, tek maaş ve belirli bir limit üzerinden ödeme yapılacağını ifade etti.