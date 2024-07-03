Adres Bildirme Önemi: Yasal Süreçlerde Kritik Detaylar

Avukat Buket Nurşah Tekışık, tebligat süreçlerinde adresin doğru bildirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yanlış adres bildirilmesinin ciddi yaptırımlar doğurabileceğini belirtti.

Yargıtay'ın 20 Nisan 2021 tarihli kararına göre, mahkeme ve icra gibi süreçlerde, alacaklı veya muhatapların bildirdiği adresler doğru çıkmazsa, MERNİS adresine yapılan bildirim yeterli sayılıyor. Ancak Tebligat Kanunu'nun 53. Maddesi'ne göre, dava ve icra gibi yasal takiplerde yanlış adres beyan edilmesi durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabiliyor.

Avukat Tekışık, muhatabın bilinen en son adresine öncelikle tebligat çıkarılması gerektiğini ve bu adresin belirlenmesinde tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın bildirimleri veya mevcut belgelerin esas alındığını açıkladı. Tüzel kişilere yönelik uygun tebligat prosedürlerinin ise Tebligat Kanunu'nun 10. Maddesi'ne göre belirlendiğini ifade etti.

Usulsüzlük halinde muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilirken, bu durumda icra mahkemesine 7 gün içinde şikayette bulunulması gerektiğini söyledi.

Avukat Tekışık, "Usulsüz tebligat durumunda ilgili kanun maddelerine göre işlem yapılması önemlidir. Bu tür tebligatlar kamuya açık olan hükümleri kapsar ve süre sınırlaması bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.