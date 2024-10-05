Kalkınmanın, Turizm ve Gastronomi Paydaşları Isparta’da Buluştu

Isparta'da düzenlenen 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı, törenle kapılarını açtı. Törende yapılan konuşmalarda, turizm ve yöresel değerlerin geleceğe doğru bir şekilde aktarılması gerektiği vurgulanarak, her paydaşın üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkat çekildi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, fuarda 120 katılımcı ile Isparta'nın turizmini ve mutfak kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır ise Isparta'nın tarihi, doğal ve turizm değerlerinin önemine değinirken, gastronomi turizminin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, bu etkinliğin hem ülkeye hem de Isparta'ya önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise işbirliğinin önemini dile getirerek, Isparta’nın turizmde hak ettiği payı alması gerektiğini söyledi.

Isparta Valisi Abdullah Erin de konuşmasında, gastronominin turizmde daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bir turizm eylem planı hazırlanması önerisinde bulundu.

Törenin sonunda plaket ve hediye takdimleri yapıldı. 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı, pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.







