Başkan Çelik: Isparta’nın İhracatı 321 Milyon Dolara Ulaştı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanarak, kentin ihracat performansını açıkladı. Çelik, Isparta’nın 1-30 Eylül tarihleri arasında 31 milyon 725 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 oranında bir azalma gösterdi. Ocak-Eylül dönemi itibarıyla ise Isparta’nın toplam ihracatı 321 milyon dolara ulaştı.

Eylül ayında en yüksek ihracat hacmi, 5 milyon 813 bin dolar ile madencilik sektöründen geldi. Bu sektör, Isparta'nın doğal kaynaklarını değerlendirerek şehre önemli ekonomik katkı sağladı. Madenciliği, 5 milyon 567 bin dolarlık ihracatıyla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 5 milyon 423 bin dolarlık hacimle yaş meyve ve sebze sektörü takip etti.

Başkan Çelik, diğer sektörlerin ihracat performanslarını da sıraladı:

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri: 2 milyon 883 bin dolar

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri: 2 milyon 281 bin dolar

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri: 1 milyon 960 bin dolar

Meyve sebze mamulleri: 1 milyon 463 bin dolar

Halı sektörü: 1 milyon 481 bin dolar

İklimlendirme sanayi: 1 milyon 250 bin dolar

Hazır giyim ve konfeksiyon: 1 milyon 200 bin dolar

Çelik, Eylül ayında sektörel bazda en fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş sektörün toplamda 22 milyon dolar değerinde ihracat yaptığını ifade etti. Ülkeler bazında en fazla ihracat yapılan ülke ise 6 milyon 426 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Fransa 4 milyon 636 bin dolarlık ihracatla ikinci, Çin 2 milyon 890 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İhracattaki düşüşle ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, sektörlerdeki farklı dinamiklerin etkili olabileceğini belirterek, firmaların piyasa koşullarına uyum sağlamalarının ve yenilikçi stratejiler geliştirmelerinin önemine dikkat çekti. Sürdürülebilir büyüme için mevcut pazarların korunmasının yanı sıra yeni pazarlara açılmanın gerekliliğini vurguladı.

Çelik, ITSO yönetimi olarak firmaların gümrük ve dış ticaret süreçlerini hızlandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Bu kapsamda, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimleri Isparta Servisi’nin faaliyete geçtiğini belirtti. Ayrıca, girişimcilik ofisleri aracılığıyla ticaretin gelişimine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Isparta'nın iş hacmini artırmak için yeni bir organize sanayi bölgesinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, Serbest Bölge çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Çelik, "Bu projeler tamamlandığında, Isparta’nın sanayi ve ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Başkan Çelik, kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm firmalara ve çalışanlara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.