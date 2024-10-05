Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 98,6 Milyon TL Destekleme Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik toplam 98 milyon 645 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını resmen açıkladı. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, desteklerin çeşitli kalemlerde yapıldığını belirtti.

Açıklamaya göre, ödemelerin 78 milyon 27 bin 123 TL’si kırsal kalkınma yatırımları desteği, 13 milyon 105 bin 77 TL’si sertifikalı tohum kullanım desteği ve 7 milyon 512 bin 800 TL’si ise malak desteği olarak dağıtıldı.

Bu destekleme ödemeleriyle birlikte, çiftçilere sağlanan maddi yardımların tarım sektöründeki kalkınmaya ve sürdürülebilir üretime önemli katkılar sağlaması bekleniyor.



