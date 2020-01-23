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Kalkınmanın anahtarı karşılıklı işbirliği

Kalkınmanın anahtarı karşılıklı işbirliği
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Kalkınmanın anahtarı karşılıklı işbirliği
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Ekelik ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Görüş alışverişinin yapıldığı programda başta turizm olmak üzere bölgenin kalkınması amacıyla karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.
Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkan Ahmet Ekelik, turizm ile ilgili olarak, turisti otelden çıkarıp, şehirde gezer, esnafa daha faydalı hale getirebilmek, bunun yanı sıra çevre illerle de alakalı turizmi yaymak anlamında çok çaba sarf edildiğini söyledi. Antalya’ya gelen turistlerin bir milyona yakınının Isparta’ya ve yakın illere gidebilmesi gerektiğini kaydeden Ekelik, “Gidebildiği takdirde turizmi gerçek anlamda bölgeye yaymış oluruz. Bunun için birlikte daha fazla gayret etmek gerekiyor. Biz ne kadar çok kurumlarımızı bir araya getirebilir, ne kadar çok kaynaşırsak, birbirimizle ne kadar çok iletişim ve etkileşim içerisinde olursak projeler kendiliğinden ivme kazanacaktır. Biz sizleri tanımaktan çok memnun olduk, bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz” dedi.
Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Ekelik ve icra komitesi ile kurul üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya ile Isparta arasındaki beraberliğin, birlikteliğin daimi olması temennisinde bulundu. Başdeğirmen, Ispartalı genç girişimcilerin de fedakarca mücadele ettiklerini dile getirerek, “Sizlerin de desteğiyle Isparta’mızı çok daha fazla geliştirelim istiyoruz” şeklinde konuştu.
Isparta’nın öğrenc

i şehri olduğunu ve kentte 92 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yaşanabilir şehirlerarasında son 5 yıldır devamlı ilk 5’in içerisindeyiz. İki yıl birinciliğimiz var. Göller bölgesinin güzelliği, yeşil alanlarımızın çokluğu, sulanabilir arazilerimizin yüzde 80’in üzerinde olması, meyve bahçesi olmamız önemli” görüşlerinde bulundu.
Isparta’nın elma üretimindeki durumu, bu üretimin işlenmesindeki fabrikaların durumu, elmanın işlenmesi gibi konularda da genç girişimcilere bilgiler veren Başdeğirmen, şeftali, vişne, kiraz, kayısıda da şehrin önemli bir üretim merkezi halinde olduğuna değindi. Antalya’nın sıcak aylarında domates üretiminin Isparta’dan yapıldığını ve Antalya ile otellere gönderildiğine dikkat çeken Başdeğirmen, “Isparta ile Antalya arasında ciddi işbirlikleri var, ticaret var. Kuru tarım ve diğer meyvelerde de şehrimiz çok iyi bir durumda. İstiyoruz ki, 300 milyon dolar ihracattan niye 500, 700 milyon dolarlara çıkamayalım. Hem ihracat, hem istihdam, hem sanayide çok daha iyi yerlere gelebiliriz. Bizlerde bu mücadelenin içerisindeyiz” dedi.
Turizm, tarım, sanayi ve diğer alanlarda Isparta’nın daha ileriye gidebilmesi amacıyla karşılıklı fikir alışverişlerine ve işbirliğine hazır olduklarına değinen Başdeğirmen, “İnanç turizminde Pisidia Antiokheia Antik Kentimiz var. St. Paul yolu Antalya’dan başlar bizim burada son bulur. St. Paul yolu çok önemi, Antalya ile beraber bu yolu canlandırabiliriz. Bu yolu canlandırırsak, her şey dahil otele gelenler o yolu yürümek için dışarı çıkacaklardır. Bu yönde yeni şeyleri ortaya koyabilirsek her iki şehrimiz için de güzel gelişmeler olacağı inancındayım” ifadelerinde bulundu.

Isparta Belediyesi
 
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