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Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”

Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”
 
Eğitime Destek Platformu Başkanı Salih Arslan ve platform üyeleri ile birlikte Voleybol İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil, İl Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Hakkı Demiralay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette eğitim ve spor alanında yapılan çalışmalar ve karşılıklı işbirliği konuları ele alındı.
Eğitime Destek Platformu Başkanı Salih Arslan, platforma ilişkin bilgiler verirken, “Eğitim konusunda bütün çalışmalarda aktif rol alarak eğitimin daha iyi bir şekilde gelişmesi için uğraşıyoruz. Daha aktif bir şekilde şehrimize daha ne gibi faydalarımız olabilir konusunda toplantılarımız oldu. Belediyemizden de bu konuda desteklerinizi bekliyoruz” dedi.
Sosyal ve kültürel anlamda karşılıklı istişare ile yapılabilecek çalışmalara da destek vermek istediklerini dile getiren Arslan, “Bizim üzerimize düşen ne varsa yardımcı olmaya hazırız” ifadesinde bulundu. Arslan ayrıca, alkollü mekanların kapanış saatlerinin öne çekilmesini de desteklediklerini dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, belediye olarak eğitim ve spor alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başdeğirmen, insana faydalı olabilecek her türlü çalışmanın içerisinde olacaklarına değinerek, “Amacımız insana, memlekete hizmet. Milli ve manevi duygularımızı ne kadar canlı ve hissiyatı yüksek tutabilirsek geleceğimizi o kadar çok faydalı hale getirebiliriz düşüncesindeyiz. Aynı fikirdeyiz. Geçmişimizi unutmadan geleceğimizi, ufkumuzu daha iyi görerek hareket edebilirsek insanlarımıza faydalı olabileceğimiz inancındayız” şeklinde konuştu.
Isparta Belediyesi olarak eğitim alanındaki yaptıkları çalışmalardan da bahseden Başkan Şükrü Başdeğirmen, “Bin 200 öğrencimizi ücretsiz olarak liseye ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlıyoruz. Geçen hafta il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz, TÜGVA’nın desteğiyle 13 bin 700 öğrencimize yönelik deneme sınavı gerçekleştirdik. Güzel bir çalışma oldu. Çocuklarımızın geleceği, daha iyi yetişebilmeleri için yaptığımız bir çalışmadır” dedi.
Sosyal belediyecilik ve sportif anlamda yaptıkları hizmetlerden de bahseden Başdeğirmen,  “Bu memlekette bu hizmetleri yapmak için görevler alıyoruz. Yüce Rabbim bunları nasip ettiği sürece hepimiz birlikte bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlere yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Isparta Belediyesi olarak sizlerin yanındayız, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” görüşlerinde bulundu.

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Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: “AMACIMIZ İNSANA, MEMLEKETE HİZMET”
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