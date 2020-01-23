AFETLERE HAZIRLIK YILI OCAK AYI ETKİNLİK TEMASI “İLK YARDIM”

BASIN BİLDİRİSİ



KAMUOYUNA

İLKYARDIM NEDİR?

İLKYARDIM;

Koruma

Bildirme

Kurtarma





Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetlerde çok sayıda vatandaşımız yaralanmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağından, kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. AFAD, bu düşünceden hareketle Afetlere Hazırlık Yılı projesinin Ocak ayı temasını “ilk yardım" olarak belirledi.Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.İlk yardım tanımında beliritilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişilerdik yardımcı" olarak nitelendirilir.Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmayı, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamayı, hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemeyi, iyileşmeyi kolaylaştırmayı amaçlar.İlk Yardım Temel Uygulamaları (KBK)olarak ifade edilir.Vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk yardım eğitim merkezlerinden ilk yardım uygulamalarını öğrenmeleri afet ve acil durumlarda can kurtarmaya yardımcı olacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20.01.2020M.Ethem KılıçarslanIsparta İl Afet ve Acil Durum Müdürü