Günlük yaşamın ritmiyle doğru orantılı olarak vücut sistemimiz kendini yavaşlatır ve fiziksel güç kaybı yaşamamıza sebep olur. Daha enerjik, dinç ve verimli bir güne başlayabilmek için vücudumuzu dinlendirmemiz şarttır. Bu da ancak kaliteli bir uykuyla mümkün olabilmektedir. Ne var ki uykuya dalmak ve verimli bir uyku süreci geçirmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Kaliteli bir uyku çekmek için geç saatlerde, özellikle akşam yemeğinden sonra uyuyana kadar geçen sürede kafein, enerji içeceği, yağlı besinler, alkol, çikolata gibi besinlerden kaçınılması, uzmanlar tarafından öneriliyor.
Uykusuzluğun Olumsuz Etkileri
Uykusuzluk çeken bireylerde depresif hâller, stres, kaygı, pasiflik, zihinsel yorgunluk gibi birçok ruhsal ve bedensel bozukluklara rastlanmaktadır. Bu gibi olumsuz etkilere maruz kalmamak için düzenli ve kaliteli bir uyku herkes için şarttır.
Kaliteli Bir Uyku İçin
Uykudan en iyi verimi alabilmek için uyuma ve uyanma saatlerinin düzenli ve gerekli aralıklarda olması önemlidir. Kaliteli bir uyku için gerekli olan bir diğer unsur ise sağlıklı ve düzenli beslenmektir.
Uyku Takviyesi Hangi Durumlarda Alınır
Melatonin, beyinde yer alan epifiz bezinden salgılanan bir hormondur. Vücudumuzda uyku için salınması gereklidir. Melatonin, uykuya geçiş süresini kısaltarak; uyku problemi yaşayanlarda derin uyku süresini ve uyku kalitesini artırır.
Bütün koşullar sağlandığı hâlde hâlâ uyku problemi yaşanıyorsa, doktor tavsiyesi ile uyku düzenleyici özel takviyeler kullanılabilir. Melatonin hormonundaki bozukluk veya eksiklik, uyku kalitesini etkileyeceğinden, melatonin artırıcı takviyeler, bir uzmanın yeterli gördüğü düzeyde ve sıklıkta kullanılabilir.
Magnezyum Takviyesi
Uyku takviyesi olarak kullanılan bir diğer takviye de magnezyum takviyesidir. Magnezyum, vücut fonksiyonları için son derece önemli bir mineraldir. Vücutta en fazla bulunan mineraller arasında yerini alan magnezyum, protein yapımında da son derece önemli bir rol oynar.
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