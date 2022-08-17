SDÜ’den Başarılı Ameliyat

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı 15 yıl aradan sonra skolyoz ameliyatlarını yapmaya başladı. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr.Öğrt. Üyesi Recep Dinçer, idyopatik skolyozu bulunan 15 yaşındaki genç hastanın skolyoz ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine 2 yıldır yaşadığı omzunda çıkıntı şikayeti ile başvuran 15 yaşındaki genç hasta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr.Öğrt. Üyesi Recep Dinçer, hastaya yapılan işlem ve hastalıkla ilgili şu bilgilere yer verdi; “ Hastanemizde 15 yıl aradan sonra skolyoz ameliyatlarını başlatmış bulunmaktayız. Kliniğimizde geçtiğimiz hafta idyopatik skolyozu bulunan 15 yaşındaki hastanın 6 saat süren ameliyat sonrasında skolyoz cerrahisini başarılı bir şekilde tamamladık. Ameliyat sonrası 2. günden itibaren hastamızı yürütmeye başladık. Servisteki fizyoterapistlerimizce solunum egzersizleri ve yürüme eğitimi verildi. Hastamız sağlıklı bir şekilde hayatına kaldığı yerden devam edecek.”Omurgamızdaki yana doğru olan 100 ve üzerindeki eğiklik ‘Skolyoz’ olarak adlandırılmaktadır. Skolyoz, toplumda yaklaşık %1-3 oranında görülür. Bunlardan çok büyük bir kısmı düşük dereceli eğriliklerdir. Kız çocuklarda erkek çocuklara göre yaklaşık 8-10 kat daha sık görülebilir. Omurgasında eğriliği olan kişilerin ancak yüzde 10’unda skolyoz, tedavi gerektirecek dereceye ilerler. Skolyozun birçok alt tipi bulunmaktadır. En sık görülen skolyoz türü; nedeni tam olarak bilinmeyen ‘idiopatik’ skolyozdur. Omurgada yana doğru eğilme ‘S’ veya ‘C’ şekilli olabilir. Yana doğru eğilme dışında omurların kendi etraflarında dönmesi de en hafif formlar dahil olmak üzere tüm idiopatik skolyozlarda görülür. Omurlardaki bu dönme sırtta veya belde asimetrik çıkıntılar oluşmasına sebep olur. İdyopatik skolyoz ile en sık karşılaşılan dönem adolesan dediğimiz ergenlik dönemidir. Daha az sıklıkta doğuştan dediğimiz konjenital skolyoz, kas ve sinir dokusu hastalıklarına bağlı görülen Nöromuskuler skolyozlar da görülmektedir.Nedeni bilinmeyen idyopatik skolyozda hastalarda genellikle ağrı beklenen bir şikayet değildir. Bu hasta grubu en sık karşılaştığımız ergenlik dönemi popülasyondan oluşmaktadır. Aileler ya da çocuklar omuzlarda yükseklik farkı olduğunu, bir kürek kemiğinin diğer tarafa göre daha çıkıntılı olduğunu, bacaklarda kısalık olduğunu, kalçada yükseklik farkı olduğunu, belde çukurluk, renk değişikliği olduğunu farkederler ve hastaneye başvururlar. Ailelerin en çok şikayetçi olduğu konu ağır ders çalışma koşulları ve yanlış oturma pozisyonları üzerinedir.20 derecenin altındaki eğriliklerde hastaları yakından takibe alıyoruz. Aynı zamanda özellikli sırt ve bel egzersizleri alması için fizyoterapistlerle birlikte çalışıyoruz. Herhangi bir girişim (korse tedavisi ya da cerrahi) yapılmaz. Ergenlik dönemi skolyozunda skolyoz derecesi 20-40 derece arasında ve büyüme potansiyeli olan kişilerde korse tedavisi tercih edilir. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak 150’ye yakın tedavisini takip ettiğim idyopatik skolyoz hastası bulunmaktadır. Skolyozun derecesi 40 dereceden fazlaysa ameliyat gündeme gelir. Skolyoz ameliyatları uzun süren riskli ameliyatlardır. Ameliyat planlaması ve malzeme hazırlığı profesyonel yaklaşım gerektirmektedir. Anestezi ekibinin tecrübeli olması bu tip ameliyatların olmazsa olmazıdır.