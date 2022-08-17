Ehliyet sahipleri dikkat: Son tarih duyuruldu

Eski ehliyetini yıl bitmeden yenilemeyenler için yeni bir uyarı yayımlandı.1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaştığı belirtilirken 31 Aralık 2022’ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesinin yenilendiği belirtildi.Randevuyu alanların 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerektiği belirtilerek başvuru belgeleri de şöyle aktarıldı:-Nüfus cüzdanı,-Eski sürücü belgesi,-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz,-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu.Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor.