Kahraman Şehidimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Kabri Başında Anıldı

18 Mayıs 2020 tarihinde Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında hain teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman şehidimiz Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve tüm aziz şehitlerimiz Garnizon Şehitliği’nde dualarla anıldı.Düzenlen programa Şehit Yüzbaşı Ferhat Çitçi’nin ailesi, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Ayrıca şehidimiz ile omuz omuza görev yapan silah arkadaşları da Isparta’ya gelerek Şehit Yüzbaşı Ferhat Çitçi için hazırlanan anma programına katıldılar.Anma programında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehadete ulaşan tüm şehitlerimiz ve kahraman ordumuz için İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edildi.Vali Seymenoğlu anma programının ardından aileye yeniden taziyelerini ileterek devletimizin tüm gücü ile maddi ve manevi olarak tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olduğunu söyledi.Anma programı helva ikramıyla son buldu.