Barış Gümüş MHP Belediye Başkan Aday Adaylığı İçin Başvurusunu Yaptı

İş adamı Barış Gümüş, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Isparta Belediye Başkanlığı için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adaylığı için başvurusunu MHP Genel Merkezi'ne yaparak, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti. Barış Gümüş, yaptığı açıklamada, "Isparta'ya hizmet için yola çıktık" dedi.31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi, iş insanı Barış Gümüş, MHP'den Isparta Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Başvuru sonrasında Gümüş, MHP Genel Merkezi'nde önemli isimlerle görüş alışverişinde bulundu.Barış Gümüş, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Uzun süredir devam eden bir istişare sürecinin ardından, Isparta için harekete geçme kararı aldık. İçinde bulunduğum sektörlerde ve dostlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda MHP'den Belediye Başkanlığı için yola çıktık. Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin elini öperek hayır dualarını aldık. Amacımız, Isparta'ya hizmet etmek ve şehri daha ileriye taşımak. Yola çıktık ve zaferin Allah'tan olduğuna inanıyoruz."Barış Gümüş, ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı da ziyaret ederek, yerel seçimlerle ilgili istişarelerde bulundu. Aday adaylığı sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini iletti.